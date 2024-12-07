Посол Руанды: Действия Франции привели в конечном итоге к геноциду тутси

12:05

Действия Франции, мотивированные их намерением сохранить контроль над Руандой, привели в конечном итоге к геноциду тутси в 1994 году.

Об этом посол-нерезидент Руанды в Азербайджане Чарльз Кайонга заявил в интервью анкарскому бюро Report.

По его словам, как и многие другие колониальные державы, Франция не хотела давать полную независимость своим колониям, прилагала усилия, чтобы сохранить контроль.

"Например, поддерживала приход к власти марионеточных лидеров. Именно это они сделали в Руанде, вытеснив более компетентных лидеров. Хотя Руанда не была колонизирована Францией, из-за влияния французского языка и географического положения Париж наладил тесные связи с нашей страной. Роль Франции в Руанде оказалась в центре внимания во время режима президента Жювеналя Хабьяриманы, пришедшего к власти в результате военного переворота в 1973 году.

Франция оказывала ему безусловную поддержку, включая обучение, вооружение и наставничество его военных и служб безопасности, несмотря на политический экстремизм, сегрегацию тутси. Эта безусловная поддержка придала Хабьяримане смелости отвергнуть мольбы руандийских беженцев, в основном тутси, которые бежали из страны после первого геноцида в начале 1960-х годов", - сказал посол.

По его словам, Война была внутренним вопросом между руандийцами и Руандийским патриотическим фронтом (РПФ).

"Движение, начавшее войну, преследовало цель заставить Хабьяриману пересмотреть свою позицию и начать политические переговоры о возвращении беженцев. РПФ всегда поддерживал мирные инициативы. Тем не менее, французы поддержали своего союзника, направили военных и технику, и даже поручили одному из своих региональных союзников, президенту Заира (ныне Демократическая Республика Конго) маршалу Мобуту Сесе Секо направить военных в Руанду.

Поддержка со стороны Франции придала сил Хабьяримане. Поэтому можно сказать, что действия Франции, мотивированные их намерением сохранить контроль над Руандой, привели в конечном итоге к геноциду тутси в 1994 году".

С полным текстом интервью можете ознакомиться по ссылке.