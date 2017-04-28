Посол: Отношения Азербайджана и Венгрии развиваются во всех сферах

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "Рост отношений между Азербайджаном и Венгрией - это заслуга обеих сторон".

Об этом Report заявил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Посол отметил, что лидеры двух стран также хорошо понимают друг друга, результатом чего, в 2014 году во время посещения Венгрии президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым между странами был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве: "Таким образом наши отношения развиваются во всех сферах".

Отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее отношений между двумя странами, И.Ласлоцки сказал, что считает себя большим оптимистом: "У меня есть основания для этого, поэтому я позитивно смотрю в будущее азербайджано-венгерских отношений".