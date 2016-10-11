Посол: Россия заинтересована, чтобы Азербайджан развивался как стабильное, независимое и сильное государство

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "25 лет – это не конец, а начало истории. Перед Азербайджаном открываются новые возможности, но появляются и новые вызовы. Россия заинтересована в том, чтобы Азербайджан развивался как стабильное, независимое и сильное государство. У нас нет большего интереса, чем иметь на своих южных рубежах именно такого соседа". Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла России в Азербайджане Владимира Дорохина "Россия и Азербайджан – 25 лет в новейшей истории", опубликованной в сборнике статей, посвященном 25-летию развития Азербайджана как самостоятельного государства.

"Сегодня, спустя 25 лет, можно с удовлетворением констатировать, что двум странам удалось выстроить модель взаимоотношений, в полной мере отвечающую их новым национальным интересам, а также служащую делу международной и региональной безопасности.

За 25 лет Азербайджан превратился для России в стратегического партнера. Его значение определяется такими факторами, как близость к российскому Северному Кавказу, статус прикаспийского государства, экономический потенциал, уникальная роль в энергетических делах, а также искреннее стремление к взаимопониманию с Россией", - отмечается в статье.

Посол подчеркнул, что сотрудничество России с Азербайджаном охватывает весь спектр вопросов политического, торгово-экономического и гуманитарного характера. "По объему торгово-экономических отношений Россия входит в число ведущих зарубежных партнеров Азербайджана, а в ненефтяном секторе она вообще его партнер номер один. Россия и Азербайджан активно сотрудничают в военно-технической области, поддерживают военные связи", - добавил В. Дорохин.

Отметим, что автором идеи составления сборника является заместитель руководителя, заведующий отделом внешних связей Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов. В книге собраны статьи аккредитованных в Азербайджане послов 49 государств, а также глав представительств международных организаций: ООН, ЕС, TюркПА, TРACEКA.