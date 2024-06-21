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Посол: Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе

Посол: Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе и готова содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
21 июня 2024 г. 11:25
Посол: Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе

Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе и готова содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

По его словам, российская сторона убеждена, что вмешательство внешних сил в региональные дела неприемлемо, и все вопросы должны и могут решаться самими государствами нашего региона.

Говоря о сегодняшнем заседании, посол РФ подчеркнул, что подобные мероприятия очень востребованы в рамках реализации декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и РФ.

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Версия на английском языке Ambassador: Russia interested in peaceful, prosperous South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Səfir: Rusiya Cənubi Qafqazın dinc və firavan olmasında maraqlıdır

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