Посол: Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе

Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе и готова содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе и готова содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

По его словам, российская сторона убеждена, что вмешательство внешних сил в региональные дела неприемлемо, и все вопросы должны и могут решаться самими государствами нашего региона.

Говоря о сегодняшнем заседании, посол РФ подчеркнул, что подобные мероприятия очень востребованы в рамках реализации декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и РФ.