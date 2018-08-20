Посол: Россия сделает все возможное, чтобы взаимодействие и сотрудничество с Азербайджаном стало более тесным

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Мы никогда и никого не старались ставить перед выбором. Полагаю, что Россия и Азербайджан - суверенные устойчивые, стабильные государства, которые сами в состоянии определить круг своих друзей на международной арене".

Как cообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции, отвечая на вопрос об отношениях Баку с Москвой и Вашингтоном, учитывая противостояние США и России.

"Я думаю, что со своей стороны Россия будет делать все возможное, чтобы наше взаимодействие и сотрудничество стало бы более тесным", - добавил посол.

"Однополярный мир изжил себя и не работает. В мире существует много различных центров влияний, много крупных стран, которые выстраивают свои отношения, исходя из своих национальных интересов. Не мое право давать оценки политике Азербайджана, так как это суверенное государство. Могу сказать про Россию. Любые попытки управлять Россией, подчинить ее – этого никогда не было и не будет", - заявил М. Бочарников.