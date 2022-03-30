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Посол: Россия поддерживает принятие Азербайджана в ШОС в статусе наблюдателя

Посол: Россия поддерживает принятие Азербайджана в ШОС в статусе наблюдателя Бочарников: "Азербайджан пользуется большим авторитетом на международной арене"
Внешняя политика
30 марта 2022 г. 12:51
Посол: Россия поддерживает принятие Азербайджана в ШОС в статусе наблюдателя
Михаил Бочарников

Россия поддерживает принятие Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в статусе наблюдателя.

Как сообщает Report, об этом заявил посол этой страны в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

"Участие в ШОС и Азербайджана, и России позволит усилить двустороннее сотрудничество в ряде торгово-экономических и культурных отраслей", - отметил дипломат.

"Азербайджан пользуется большим авторитетом на международной арене, авторитет страны растет, и присоединение к ШОС соответствовало бы этой тенденции", - добавил он.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. Азербайджан в организации имеет статус партнера по диалогу.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycana ŞƏT-də müşahidəçi statusunun verilməsini dəstəkləyir
Версия на английском языке Envoy: Russia supports Azerbaijan’s admission to SCO as observer

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