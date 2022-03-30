Посол: Россия поддерживает принятие Азербайджана в ШОС в статусе наблюдателя

Бочарников: "Азербайджан пользуется большим авторитетом на международной арене"

Россия поддерживает принятие Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в статусе наблюдателя.

Как сообщает Report, об этом заявил посол этой страны в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

"Участие в ШОС и Азербайджана, и России позволит усилить двустороннее сотрудничество в ряде торгово-экономических и культурных отраслей", - отметил дипломат.

"Азербайджан пользуется большим авторитетом на международной арене, авторитет страны растет, и присоединение к ШОС соответствовало бы этой тенденции", - добавил он.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. Азербайджан в организации имеет статус партнера по диалогу.