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    Посол России вручил главе МИД Азербайджана копию верительной грамоты

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Бочарникова. 

    Как сообщили Report в МИД, на встрече посол М.Бочарников вручил министру Эльмару Мамедъярову копию верительной грамоты. 

    Глава МИД поздравил М.Бочарникова с назначением и пожелал успехов в дипломатической деятельности. 

    В свою очередь, дипломат выразил удовлетворение назначением послом в Азербайджане и заявил, что в период деятельности приложит все силы на еще большее развитие традиционных дружественных отношений между двумя странами. 

    На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Россией в условиях дружбы, добрососедства и взаимопонимания. Была отмечена особая роль межрегионального сотрудничества в развитии двусторонних отношений. 

    Здесь также был проведен обмен мнениями по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, правовому статусу Каспийского моря и вопросам сотрудничества в рамках международных организаций. 

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