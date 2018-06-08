Посол России вручил главе МИД Азербайджана копию верительной грамоты

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Бочарникова.
Как сообщили Report в МИД, на встрече посол М.Бочарников вручил министру Эльмару Мамедъярову копию верительной грамоты.
Глава МИД поздравил М.Бочарникова с назначением и пожелал успехов в дипломатической деятельности.
В свою очередь, дипломат выразил удовлетворение назначением послом в Азербайджане и заявил, что в период деятельности приложит все силы на еще большее развитие традиционных дружественных отношений между двумя странами.
На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Россией в условиях дружбы, добрососедства и взаимопонимания. Была отмечена особая роль межрегионального сотрудничества в развитии двусторонних отношений.
Здесь также был проведен обмен мнениями по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, правовому статусу Каспийского моря и вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.
News DepartmentАвтор новости
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