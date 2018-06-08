Посол России вручил главе МИД Азербайджана копию верительной грамоты

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Бочарникова.

Как сообщили Report в МИД, на встрече посол М.Бочарников вручил министру Эльмару Мамедъярову копию верительной грамоты.

Глава МИД поздравил М.Бочарникова с назначением и пожелал успехов в дипломатической деятельности.

В свою очередь, дипломат выразил удовлетворение назначением послом в Азербайджане и заявил, что в период деятельности приложит все силы на еще большее развитие традиционных дружественных отношений между двумя странами.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Россией в условиях дружбы, добрососедства и взаимопонимания. Была отмечена особая роль межрегионального сотрудничества в развитии двусторонних отношений.

Здесь также был проведен обмен мнениями по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, правовому статусу Каспийского моря и вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.