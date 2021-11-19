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Посол России: Вопрос определения азербайджано-армянской границы стоит на повестке

Посол России: Вопрос определения азербайджано-армянской границы стоит на повестке "Верю, что заседание российско-азербайджанского экспертного совета и его результаты внесут свой вклад в дальнейшее развитие связей между нашими странами".
Внешняя политика
19 ноября 2021 г. 11:33
Посол России: Вопрос определения азербайджано-армянской границы стоит на повестке
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"Верю, что заседание российско-азербайджанского экспертного совета и его результаты внесут свой вклад в дальнейшее развитие связей между нашими странами".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

Подчеркнув важность дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами, посол подчеркнул, что экспертное мнение является одним из важных факторов в двусторонних отношениях: "Развитие связей и доброжелательные отношения позволяют обеспечить стабильность и безопасность в регионе".

Посол России отметил, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева проводится восстановление транспортных коммуникаций: "Формат 3+3 очень важен. Решение вопросов демилитаризации и демаркации находится на повестке дня".

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Версия на английском языке Russian Ambassador: Issue of defining Azerbaijani-Armenian border on agenda
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfiri: "Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi həlli gündəmdədir"

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