Посол России высказался об усилении роли Азербайджана на геополитической арене

Беларусь, Азербайджан и Узбекистан могут сыграть важную роль в качестве площадок для налаживания диалога между геополитическими центрами силы - Евросоюзом, Россией и Китаем.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТа, такое мнение высказал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на полях форума "Минского диалога", комментируя представленный доклад молодых политиков о будущем безопасности в Европе.

По мнению авторов доклада, Беларусь, Азербайджан и Узбекистан должны на современном этапе обозначить свою новую роль и стать важными хабами, "способными наладить взаимодействие между Брюсселем, Москвой и Пекином по мере развития евразийской интеграции".

"Если эта поддержка будет вписана в общий контекст двусторонних отношений и взаимодействие на площадках международных организаций, это можно только приветствовать", - подчеркнул посол.

Вместе с тем, по его мнению, разговор будет более содержательным, если принимать во внимание и позицию США.