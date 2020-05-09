Посол России в Азербайджане почтил память павших в годы ВОВ

9 мая посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве полковник А.Алексенцев возложили венок к расположенному на территории Мемориала воинской славы в Наримановском районе Баку монументу солдатам и офицерам Красной армии, скончавшимся от ран в бакинских госпиталях в период Великой Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в посольстве России в Азербайджане.

Также были возложены цветы к памятнику выдающемуся советскому разведчику Р.Зорге.

Сегодня исполняется 75 лет со дня Победы над фашизмом.

Азербайджанцы проявили в этой войне самоотверженность как на фронте, так и в тылу. В обретении Победы незаменимую роль сыграла бакинская нефть. Из отправившихся на фронт 650 тыс. азербайджанцев 420 тыс. не вернулись домой.

За проявленное мужество 43 азербайджанцам было присвоено звание Героя Советского Союза, 30 человек удостоены всех трех степеней ордена "Славы". Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, герои Советского Союза Исрафиль Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буньядов, Гярай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехди Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибаба Зейналов и другие благодаря проявленному мужеству золотыми буквами вписали имя нашего народа в историю.