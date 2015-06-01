Посол России: В Азербайджане для организаций соотечественников созданы благоприятные условия

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Работа с соотечественниками за рубежом остается одним из важных направлений внешней политики России. Важно, что в Азербайджане эта деятельность находит понимание и поддержку на государственном уровне. Для организаций соотечественников созданы благоприятные условия". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства России в Азербайджане, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, выступая на страновой конференции организаций российских соотечественников в Азербайджане.

В качестве примера доброго отношения к русскому языку и культуре в стране он привел недавнее решение президента Азербайджана открыть в Баку филиал Медицинского университета имени Сеченова.

Он отметил, что конференция посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Самое главное – это то, что Россия и Азербайджан едины в оценке этого события. История нас не разъединяет, а объединяет. Все это особенно дорого, учитывая, что в мире предпринимаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, отрицания решающей роли Советского Союза в победе над фашизмом, героизации фашистов и возрождения идеологии неонацизма", - заявил В.Дорохин.

Посол подчеркнул, что, несмотря на финансовые проблемы, Россия продолжала материальную поддержку соотечественников за рубежом. "Посольство России будет и в дальнейшем оказывать поддержку российской диаспоре Азербайджана и конструктивной деятельности организаций соотечественников. Рассчитываем, что наше дальнейшее партнерство будет развиваться в атмосфере доброжелательности, доверия и сплоченности".