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    Посол России: Существующая система международного права подвергается все большим нападкам

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Россия благодаря дипломатии сегодня присутствует во всех уголках мира.

    Как передает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане  Михаил Бочарников на мероприятии в Бакинском славянском университете, посвященному дипломатической службе России.

    "Сегодня дипломатическая служба - одна из ключевых структур в РФ под руководством президента, который определяет внешний курс страны. Она выполняет практические задачи во всех регионах мира", - заявил М.Бочарников.

    Говоря о международной обстановке дипломат отметил, что сегодня в мире идут процессы, расшатывающие сложившуюся после Второй мировой войны мировую систему.

    "Существующая система международного права подвергается все большим нападкам. Главнейшей основой международного права является Устав ООН. В России всегда относились к нему как к краеугольному камню мировой системы. Западные партнеры сегодня стремятся действовать не в соответствии с международным правом, а с некоторыми правилами, которые неизвестно кем придуманы и как могут быть трактованы. Это новый тезис, который с прошлого года появился на международной арене. Есть незыблемые международные правила, которые нельзя разрушать и раскачивать. Иначе мир вернется к праву сильных, когда более сильные игроки будут навязывать другим – более слабым – свои решения", - отметил дипломат.

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