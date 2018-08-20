Посол России: Решение о вхождении Азербайджана в ЕАЭС - прерогатива Баку

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может стать любое государство, которое разделяет принципы и цели этой организации.

Как передает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции, комментируя вопрос о возможном вхождении Азербайджана в ЕАЭС.

"Страна становится государством-кандидатом в члены ЕАЭС с согласия всех членов структуры. Так что дело за тем, как каждая из стран, заинтересованная во вхождении в это объединение, видит свои национальные интересы", - заявил М.Бочарников.

По его словам, решение о вхождении Азербайджана в организацию является прерогативой Баку. "Если такая просьба по вступлению будет высказана, то в рамках ЕАЭС она была бы рассмотрена через определенные механизмы, которые были созданы в рамках Устава. Я ничего не могу сказать конкретно, но я бы приветствовал любые шаги, которые укрепляли бы взаимодействие на евразийском пространстве", - резюмировал дипломат.