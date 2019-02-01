Посол России: Позиция Ирана тормозит процесс размежевания Каспия

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Позиция Ирана тормозит процесс размежевания Каспийского моря.

Как передает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на мероприятии в Бакинском славянском университете, посвященному дипломатической службе России.

"После подписания Конвенции открываются большие перспективы нашего добрососедского использования Каспийского моря", - заявил М.Бочарников.

По его словам, вместе с тем между странами Каспийской "пятерки" остается нерешенным ряд неурегулированных вопросов.

По его словам, до сих пор не до конца произведено размежевание между капийскими странами. М.Бочарников отметил, что за основу деления бассейна моря взят принцип срединной линии.

"Отсутствие размежевания Каспия во многом связано с позицией Ирана, береговая линия которого изрезана, что затрудняет проведение срединной линии. Иран не доволен той частью, которая достанется ему по данному принципу", - добавил российский дипломат.

Говоря о российско-азербайджанских отношениях посол выразил надежду на дальнейшее укрепление связей между министерствами иностранных дел России и Азербайджана.

Напомним, 12 августа в Актау прошла встреча глав России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана, на которой была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.