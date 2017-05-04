Посол России посетил МЧС Азербайджана и вручил награды

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин посетил министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и вручил ведомственные медали министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий "За сотрудничество во имя спасения" и нагрудный знак "За заслуги" сотрудникам ведомства. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах медалью были награждены: З. Д. Хаджилы, С. Э. Ахмедов, Х. Д. Талыбова, С. З. Гусейнов. Нагрудный знак "За заслуги" получил Ф. Р. Аббасов.

Посол сердечно поздравил награжденных и пожелал дальнейших успехов на благо Азербайджана и России.