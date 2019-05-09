Посол России: Азербайджан внес большой вклад в Победу

Азербайджан внес большой вклад в Победу над фашизмом.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в ходе возложения венка к Мемориалу воинской славы в Баку по случаю Дня Победы.

Посол отметил, что сегодня особый день, когда чтут память тех, "кто готовил эту нашу общую победу, всех тех, кто воевал на фронтах, а также вносил свой вклад и работая в тылу".

"Жители Азербайджана сделали очень много для победы, они боролись с фашизмом и на фронте, было очень много сделано и в тылу",- заявил М. Бочарников.

Посол России отметил, что раньше за Победу боролись все страны СНГ: "Наша дружба прошла испытание войной, и она будет продолжаться и впредь, укрепляя сотрудничество между нашими странами. Мы вместе будем давать отпор фашизму".