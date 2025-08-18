Посол Ронен Краус посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.
Как передает Report, об этом сообщает посольство на своей странице в соцсети "Х".
"Посол Израиля Ронен Краус посетил Аллею почетного захоронения, где возложил цветы к могилам общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога, профессора Зарифы Алиевой. Затем он посетил Аллею шехидов, где отдал дань уважения павшим во имя Родины героям", - говорится в сообщении.
Согласно информации, дипломат также посетил могилу национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.
"Этот визит служит ярким напоминанием об общих ценностях, памяти, уважении и благодарности, объединяющих Израиль и Азербайджан", - заключает дипмиссия.
Ambassador @AmbRonenKrausz paid tribute to the Alley of Honor, where he laid flowers at the graves of National Leader of Azerbaijan Heydar Aliyev and distinguished ophthalmologist Professor Zarifa Aliyeva. He then honored the fallen at the Alley of Martyrs, paying his respects to… pic.twitter.com/qIdbQTHAF4