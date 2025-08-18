О нас

Посол Ронен Краус посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Внешняя политика
18 августа 2025 г. 17:43
Посол Ронен Краус посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает посольство на своей странице в соцсети "Х".

"Посол Израиля Ронен Краус посетил Аллею почетного захоронения, где возложил цветы к могилам общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога, профессора Зарифы Алиевой. Затем он посетил Аллею шехидов, где отдал дань уважения павшим во имя Родины героям", - говорится в сообщении.

Согласно информации, дипломат также посетил могилу национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.

"Этот визит служит ярким напоминанием об общих ценностях, памяти, уважении и благодарности, объединяющих Израиль и Азербайджан", - заключает дипмиссия.

Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

