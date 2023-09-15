Посол : Сотрудничество с Международной комиссией по пропавшим без вести - приоритет азербайджанской дипломатии

В понедельник в Баку открывается международная конференция по проблематике лиц, пропавших без вести, в которой примет участие высокопоставленный представитель Международной комиссии по пропавшим без вести лицам - ICMP. Расскажите пожалуйста о сотрудничес

В интервью Report посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев рассказал о сотрудничестве Азербайджана с Международной комиссией по пропавшим без вести лицам (ICMP) :

- В понедельник в Баку открывается международная конференция по проблеме пропавших без вести, в которой примет участие высокопоставленный представитель Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP). Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве нашей страны с этой организацией, штаб-квартира которой находится в Гааге?

- ICMP была создана по инициативе президента США Билла Клинтона в 1996 году. Первоначальным мандатом организации было содействие определению судеб почти 40 тысяч пропавших без вести в ходе конфликта в бывшей Югославии в 1991-1995 годах. В 2004 году мандат ICMP был распространен на все страны мира и сегодня охватывает пропавших без вести не только в ходе конфликтов, но и в результате нарушений прав человека, организованной преступности, торговли людьми, климатических катастроф и нелегальной миграции. Сегодня комиссия работает в более чем 40 странах мира и является основной межправительственной организацией, которая занимается вопросами пропавших без вести лиц.

Что касается нашего сотрудничества, то с 2022 года оно осуществляется по линии администрации президента, МИД и других министерств и ведомств Азербайджана с целью выяснения судьбы 3890 пропавших без вести граждан нашей страны в ходе армяно-азербайджанского конфликта.

- Как известно, делегация ICMP посетила Азербайджан в июне этого года. Каковы были цели этой миссии и ее результаты?

- В ходе визита делегация комиссии ставила перед собой задачи оценить состояние институциональных, правовых и научно-технических возможностей нашей страны по решению проблемы пропавших без вести; пообщаться с семьями пропавших; установить контакты с соответствующими министерствами и ведомствами, лабораториями судебно-медицинской экспертизы, НПО и другими организациями. В настоящее время по итогам данной поездки готовится оценочный доклад, в котором будет сделан всесторонний анализ состояния данной проблемы в Азербайджане и даны предложения по ее решению.

- Готова ли комиссия реально помогать Азербайджану в решении данной проблемы?

- В течение 2023 года у меня состоялось несколько встреч с руководством ICMP, в июле также встретился с председателем и членами Совета директоров комиссии, которые осуществляют надзор за деятельностью данной организации и ее генерального секретаря. Это опытнейшие дипломаты и политики в отставке, которые прекрасно понимают важность этого вопроса для Азербайджана, для нашего общества, для семей пропавших без вести и готовы оказывать нам всестороннюю правовую, научно-техническую и иную помощь в нахождении и идентификации пропавших без вести. В какой форме это будет сделано - тема следующего этапа. После того как наша сторона ознакомится с Докладом и его рекомендациями, она согласует с комиссией задачи и направления дальнейшего двустороннего взаимодействия.

Мое главное впечатление от всех этих встреч - члены правления и генсек понимают, что без закрытия этой трагической страницы в нашей истории и без восстановления справедливости прочный мир в регионе и устойчивая нормализация армяно-азербайджанских отношений невозможны.

- По каким направлениям, на ваш взгляд, возможно сотрудничество с ICMP?

- Прежде всего, мы говорим о таких важнейших направлениях взаимодействия, как совершенствование нашей нормативно-правовой базы в этом вопросе, повышение технической оснащенности лабораторий и налаживание их сотрудничества с ведущими европейскими центрами судебной медицины, использование самых высоких стандартов по сбору, хранению, защите и учету данных ДНК, повышение эффективности сотрудничества между всеми участниками процесса поиска пропавших без вести - госучреждениями, семьями пропавших без вести, гражданским обществом, международными организациями. У ICMP огромный опыт в этих вопросах. Напомню, что из почти 8000 жертв трагедии в Сребренице в июле 1995 года было идентифицировано 7017 человек, в том числе 6981 с помощью образцов ДНК.

Гуманитарный, правозащитный аспект также крайне важен. Семьи пропавших без вести имеют право на истину и справедливость, эффективное расследование совершенных против их близких преступлений, репарации и компенсации, увековечивание памяти погибших. Они вправе также требовать от международных организаций наказания лиц, ответственных за военные преступления в отношении своих родных и близких и гарантий неповторения таких преступления в будущем. Поэтому вопрос массового нарушения прав граждан нашей страны со стороны Армении находится в центре внимания азербайджанской дипломатии.

Правозащитная сфера - это не улица с односторонним движением. Нездоровая практика, когда армянская сторона, регулярно "проезжая на красный свет", пользуется иммунитетом от любой критики и ответственности, должна быть прекращена.

С правозащитным аспектом тесно связан и политический. ICMP может выступать свидетелем в судах и трибуналах. В частности, комиссия сотрудничала с Интерполом в идентификации жертв самолета MH17 Малайзийских авиалиний; с Гаагским судом в процессе "Хорватия против Сербии" в марте 2014 года; с Международным трибуналом по нарушениям гуманитарного права на территории бывшей Югославии в процессе против Караджича в апреле 2012 года, с Международным Уголовным Судом.

- Какова роль в этом процессе Армении, которая до сих пор она не предоставила нам никакой информации о местах массового захоронения?

- Именно по этой причине миссия ICMP посетила в июне не только нашу страну, но и Армению, и будет работать с ней с целью обеспечения ее сотрудничества и предоставления нашей стороне информации о местах массового и немассового захоронения наших граждан.

Возвращаясь снова к Сребренице отмечу, что именно благодаря тому, что Хорватия и Сербия были открыты для сотрудничества с Боснией и Герцеговиной и подписали с ней в июле 2019 соответствующие соглашения, на территории БиГ было выявлено 95 массовых захоронений и 349 отдельных участков с останками жертв трагедии в Сребренице, и 57 человек было привлечено к ответственности судами БиГ за совершение военных преступлений.