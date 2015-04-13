​Посол РФ в Джибути: "Ситуация в Адене очень тяжелая"

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Вчера корабль ВМФ России "Приазовье" доставил в Джибути вторую партию россиян и граждан других стран, эвакуированных из йеменского города Аден, в котором идут бои между повстанцами-хуситами и сторонниками свергнутого президента Хади.

Как передает Report со ссылкой на Kommersant, посол РФ в Джибути Валерий Орлов рассказал о том, как шла эвакуация.

Сколько беженцев на "Приазовье" и откуда они?

- В ходе этого этапа эвакуации наш корабль "Приазовье" забрал более 300 человек. Среди них 45 граждан России и 159 граждан Йемена, в основном это члены семей эвакуированных россиян. Также на этом корабле было эвакуировано 18 граждан США, 14 человек с Украины, 13 из Иордании, по девять граждан Белоруссии и Кубы, восемь граждан Узбекистана, шесть эстонцев, по пять человек из Азербайджана, Великобритании и Джибути, по три гражданина Туркмении и Палестины, двое египтян и по одному человеку из Бахрейна, Болгарии, Саудовской Аравии и Сомали. Сейчас они как раз покидают судно.

Вы сейчас в порту?

- Да, прямо напротив корабля.

Это уже второе судно с беженцами из Адена?

- Да, первая эвакуация морем состоялась 1 апреля, этот же самый корабль перевозил.

Он и в третий раз пойдет в Аден?

- Пока не могу точно сказать. Беженцы говорят, что фактически все наши оттуда уже уехали.

А из Джибути до России те люди, которых вы встречаете, как доберутся?

- Самолетом. Их заберет спецборт из Москвы. Предполагается, что этим же бортом также полетят граждане стран СНГ и ряда других государств.

Беженцы оплачивают все эти услуги?

- Нет, это же эвакуация. С них никто денег не берет. Расходы взяло на себя правительство РФ.

Американский телеканал Fox News сообщил, что более 40 находящихся в Йемене граждан США подали в Федеральный окружной суд в Вашингтоне иск к Госдепартаменту и Пентагону, требуя эвакуировать их. А Россия, получается, и своих, и чужих вывозит?

- Да, получается так.

Что говорят беженцы о ситуации в Адене?

- Ситуация там очень-очень тяжелая. Там стреляют, гибнут люди, разрушаются дома. И, по словам беженцев, обстановка в городе только ухудшается.