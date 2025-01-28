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Посол РФ в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел

Посол РФ в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел Чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел.
Внешняя политика
28 января 2025 г. 21:45
Посол РФ в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел

Чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел.

Об этом Reportсообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что публикации в российской прессе и некоторыми официальными кругами России ложных материалов и репортажей, направленных против нашей страны, вызывают недоумение и противоречат содержанию и духу Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

В ведомстве напомнили, что известны предварительные результаты расследования трагической катастрофы самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", и ведется работа по его завершению, ожидания азербайджанской стороны от России в связи с аварией были четко заявлены.

В связи с информацией о "Русском доме" в местной прессе было указано, что это не является официальной позицией, и деятельность подобных организаций на территории Азербайджана основывается на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства.

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