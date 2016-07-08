Посол МИД России: Работа по определению правового статуса Каспия может завершиться к саммиту в Казахстане

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Работа по определению правового статуса Каспия может завершиться уже к саммиту стран региона в Казахстане.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю, посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

"Основа для компромиссных решений имеется весьма солидная – это подписанное нашими лидерами в Астрахани политическое заявление, содержащее принципы деятельности сторон на море. Сейчас стоит задача облечь общие подходы в юридическую форму. Исходим из того, что завершение работы над конвенцией к саммиту в Казахстане абсолютно реально", — сказал Братчиков.

По его словам, до этого проект конвенции будет проанализирован главами МИД пяти прикаспийских стран, которые соберутся на встречу в Казахстане 12-13 июля.