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Посол: Россия открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами

Посол: РФ открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными

© Report

"Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, мы никому не угрожаем и не стремимся навязать свою волю и при этом твердо отстаиваем свои национальные интересы".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по случаю Дня России.

"Приоритеты нашей внешней политики абсолютно прозрачны: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми. 

Именно на этой основе мы ведем работу в ООН, "Группе двадцати", а также таких объединениях, как Содружество Независимых государств, БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, где Россия сейчас председательствует", - заявил посол.

По его словам, вместе с партнерами по интеграции РФ продолжит формировать общие рынки и укреплять внешние связи Евразийского экономического союза: "В том числе предстоит воплотить в жизнь уже принятые решения о сопряжении Евразэс с китайской инициативой "Один пояс, один путь" как пролог к созданию большого евразийского партнерства". 

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