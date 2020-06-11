Посол: Россия открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами

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"Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, мы никому не угрожаем и не стремимся навязать свою волю и при этом твердо отстаиваем свои национальные интересы".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по случаю Дня России.

"Приоритеты нашей внешней политики абсолютно прозрачны: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми.

Именно на этой основе мы ведем работу в ООН, "Группе двадцати", а также таких объединениях, как Содружество Независимых государств, БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, где Россия сейчас председательствует", - заявил посол.

По его словам, вместе с партнерами по интеграции РФ продолжит формировать общие рынки и укреплять внешние связи Евразийского экономического союза: "В том числе предстоит воплотить в жизнь уже принятые решения о сопряжении Евразэс с китайской инициативой "Один пояс, один путь" как пролог к созданию большого евразийского партнерства".