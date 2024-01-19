Посол РФ: Мы готовы содействовать достижению мира между Арменией и Азербайджаном

Россия готова оказывать максимально возможное содействие достижению мира между Арменией и Азербайджаном.

Россия готова оказывать максимально возможное содействие достижению мира между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом российским СМИ заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Российская сторона очень активно, настойчиво, последовательно работала и продолжает работать на этом направлении. Россия остается твердо настроенной на то, чтобы оказывать максимально возможное содействие этому процессу, достижению действительно устойчивого, справедливого мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном", - отметил он.

По его словам, Москва заинтересована в стабильном мире в регионе.

"Мы поддерживаем процесс нормализации отношений и Россия всегда акцентировала свою готовность работать в этом направлении по всем аспектам, будь то заключение мирного договора, будь то делимитация, демаркация границы между Арменией и Азербайджаном, будь то открытие коммуникаций", - заявил Копыркин.

Он добавил, что соответствующие трехсторонние структуры созданы, Россия в них активно участвует.

"Россия была, остается и будет оставаться приверженной активной работе на этом направлении. Для нас этот вопрос жизненно важный. Регион Южного Кавказа для нас очень важный регион, и в наших жизненных интересах, чтобы регион был мирным, стабильным и процветающим", - подчеркнул посол.