Посол РФ: Армения затягивает переговоры по созданию транспортного коридора в Нахчыван

"По разным, не очень понятным причинам армянская сторона затягивает переговоры по созданию транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и Нахчываном".

"По разным, не очень понятным причинам армянская сторона затягивает переговоры по созданию транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и Нахчываном".

Как передает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете "Известия".

Дипломат подчеркнул, что эта тема для азербайджанской стороны очень важная: "Это наличие стабильного транспортного маршрута, транспортных путей между основной территорией Азербайджана и Нахчываном. Во время первой карабахской войны были прерваны все сообщения, была отключена поставка электроэнергии в Нахчыван. Поэтому для Азербайджана безопасность маршрута (это примерно 46 км) не абстрактная тема".

По словам посла, на этом маршруте есть туннели и мост: "Восстановить его достаточно быстро за свои деньги была готова Российская Федерация. По разным, не очень понятным мне причинам армянская сторона затягивает переговоры.

Как результат, в прошлом году Баку и Тегеран подписали соглашение о строительстве железнодорожного пути через территорию Ирана. Там немножко больше - 60 км с чем-то, маршрут более сложный, но эти работы уже идут. Все эти годы грузовой автомобильный транспорт между Азербайджаном и Нахчываном шел через территорию Ирана.

Плюс это же маршрут в Турцию. Сейчас главное - построить железнодорожные пути из Турции в Нахчыван, планируется двухколейка - европейская и советская. Соответственно, мы получим возможность везти грузы в Турцию из России через Азербайджан, Иран и Нахчыван".