Посол Франции: Решение не продлевать мандат Шахтахтинского принято совместно с Секретариатом ОБСЕ

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Решение не продлевать мандат координатора проектов ОБСЕ в Баку Алексиса Шахтахтинского было принято совместно Секретариатом ОБСЕ, сербским председательством и правительством Франции. Об этом Report заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

"Алексис Шахтахтинский работает на Секретариат ОБСЕ и его деятельность оплачивается со стороны Секретариата ОБСЕ. Поэтому решение не продлевать его мандат было принято совместно Секретариатом ОБСЕ, сербским председательством и правительством Франции", - заявил посол Франции.

Согласно информации пресс-службы ОБСЕ, мандат координатора проектов ОБСЕ в Баку Алексиса Шахтахтинского истек 31 мая.

"Правительство Франции не поддержало продление срока мандата Алексиса Шахтахтинского, который является гражданином Франции, в статусе координатора проектов ОБСЕ после 31 мая", - заявили в пресс-службе МИД Азербайджана, комментируя данный факт.