 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Франции: Решение не продлевать мандат Шахтахтинского принято совместно с Секретариатом ОБСЕ

    Алексис Шахтахтинский работает на Секретариат ОБСЕ и его деятельность оплачивается со стороны Секретариата

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Решение не продлевать мандат координатора проектов ОБСЕ в Баку Алексиса Шахтахтинского было принято совместно Секретариатом ОБСЕ, сербским председательством и правительством Франции. Об этом Report заявил посол Франции в Азербайджане  Паскаль Монье.

    "Алексис Шахтахтинский работает на Секретариат ОБСЕ и его деятельность оплачивается со стороны Секретариата ОБСЕ. Поэтому решение не продлевать его мандат было принято совместно Секретариатом ОБСЕ, сербским председательством и правительством Франции", - заявил посол Франции. 

    Согласно информации пресс-службы ОБСЕ, мандат координатора проектов ОБСЕ в Баку Алексиса Шахтахтинского истек 31 мая. 

    "Правительство Франции не поддержало продление срока мандата Алексиса Шахтахтинского, который является гражданином Франции, в статусе координатора проектов ОБСЕ после 31 мая", - заявили в пресс-службе МИД Азербайджана, комментируя данный факт. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi