Посол Японии: Решение карабахской проблемы играет важную роль для восстановления стабильности на Кавказе - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с послом Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши:

- Господин посол, в первую очередь, хочу от имени информационного агентства Report поздравить Вас и народ Японии с праздником Дня рождения императора 23 декабря. Как Вы оцениваете двусторонние отношения между Японией и Азербайджаном?

- В первую очередь хочу поблагодарить за поздравления по поводу Дня рождения императора. С момента налаживания дипломатических отношений между Японией и Азербайджаном в 1992 году, активно развиваются двусторонние политические, экономические, культурные отношения, а также взаимодействие на уровне международных организаций. Азербайджан является ведущей страной в регионе Южного Кавказа благодаря наличию богатых природных ресурсов. Азербайджан посредством Грузии и Турции транспортирует в Европу свои природные ресурсы, внося свой вклад в обеспечение энергобезопасности мира.

По нашему мнению, Азербайджан является страной, обладающей важной силой для обеспечения мира и стабильности в регионе, а также развития самого региона. Японское правительство намерено продолжать развивать сотрудничество с Азербайджаном.

- Какие направления Вы считаете перспективными для развития и взаимного инвестирования в рамках двусторонних экономических отношений?

- Главной сферой экономического сотрудничества Японии и Азербайджана до сегодняшнего дня является энергетика. Японские компании INPEX и Itochu продолжают участвовать в проектах, связанных с этой сферой. Насколько я знаю, в последнее время Азербайджан стремится к отходу от зависимости от энергетической сферы, развивая другие сферы промышленности и прикладывая усилия для диверсификации собственной экономики.

Думаю, что это является шансом для еще большего развития отношений между нашими странами. В рамках подобного двустороннего сотрудничества японские компании могут принимать участие в развитии ненефтяного сектора Азербайджана.

Отрадным фактом является то, что японские предприниматели ищут шанс для реализации успешного бизнеса в Азербайджане. Думаю, это будет прекрасно, если для этого им в будущем представится такая возможность и обозначатся конкретные сферы, в рамках которых они будут развивать сотрудничество с Азербайджаном. Если быть точнее, то могут быть различные сферы взаимодействия, к примеру, сельское хозяйство, туризм, производство лекарственных препаратов и др.

- Каков, по Вашему мнению, уровень экономического взаимодействия между нашими странами? Отразился ли на товарообороте кризис?

- Если говорить о товарообороте между нашими странами, то, к сожалению, торговый оборот между Азербайджаном и Японией не высокий. К примеру, согласно торговой статистике Японии за 2015 год, в прошлом году из Японии в Азербайджан были импортированы товары на сумму в 81 млн долларов США. В перечень товаров входят автомобили, продукция химической промышленности и металлургии. Из Азербайджана в Японию были экспортированы товары на сумму в 1,3 млн долларов США. Среди них - вино, нефтепродукты и др.

- Насколько развито японо-азербайджанское сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий?

- Насколько я знаю, Азербайджан на данный момент проявляет интерес к прокладке линий высокоскоростной связи. К примеру, в Японии проведением подобных работ в сфере ИКТ занимается компания NEC и ряд других компаний. Думаю, данная компания могла бы посодействовать Азербайджану в реализации упомянутого проекта.

Наряду с этим, азербайджанское правительство проявляет интерес к вопросу создания и запуска искусственного спутника. Япония производит у себя спутники, отслеживающие природные катастрофы. Думаю, что перспектива сотрудничества в данной сфере вполне возможна.

- Принимают ли участие японские компании в развитии и диверсификации ненефтяного сектора Азербайджана?

- Как я уже говорил ранее, в Азербайджане нефтяной сектор занимает большую часть экономики. На данный момент в ненефтяном секторе республики Япония не реализует каких-либо крупных проектов и в плане такого нет, однако в прошлом такие планы были. К примеру, азербайджанское правительство занимается строительством промышленного комплекса по производству стали вблизи Гянджи. И на ранних стадиях проекта японская компания провела исследования по технико-экономическому обоснованию комплекса. Насколько я знаю, данный проект азербайджанского правительства временно прекращен. Думаю, что когда азербайджанская сторона будет готова продолжить проект, то японская сторона также может принять в нем участие.

Отрадно видеть, что в последнее время ведутся переговоры между японскими и азербайджанскими компаниями о начале будущего производства лекарственных препаратов. Если проект будет реализован, то будет просто прекрасно. Считаю, что сотрудничество между Азербайджаном и Японией в различных сферах возможно.

Если говорить в целом, как я уже упоминал ранее, основной сферой сотрудничества между Японией и Азербайджаном является энергетика. Думаю, что данное направление не изменится, и я хотел бы усиления взаимодействия в этой сфере. Хочу отметить, что японская компания INPEX, продолжая приглашать молодых инженеров SOCAR в Японию, проводит для них различные тренинги, передает различные знания и ноу-хау.

Почему INPEX проводит подобные тренинги? Потому, что его цель состоит не только в том, чтобы заработать в рамках проводимых в Азербайджане проектов в энергетической сфере, но и передать опыт Японии в данном направлении азербайджанским специалистам, так как сотрудничество в таком русле может привести к взаимной выгоде для двух стран в энергетической сфере в будущем.

- На сегодняшний день посольство Японии реализовало в ряде регионов Азербайджана более 200 проектов. В каких сферах упомянутые проекты были реализованы? Есть ли в планах реализация новых проектов в республике?

- Как мне кажется, задаваемый Вами вопрос касается проекта "Корни трав и человеческая безопасность". Этот проект проводится в Азербайджане с 2000 года. С того момента по сегодняшний день количество оконченных проектов достигло 211. В рамках проекта "Корни трав и человеческая безопасность" были также реализованы программы по ремонту школ и детских садов, а также строительству медицинских пунктов и ремонту больниц в селах республики, проведению линий водоснабжения в селах для бытовых нужд, восстановлению систем ирригации в сельских местностях. Данные проекты достаточно небольшие и реализуются они в короткие сроки - примерно за полгода, однако главная цель подобных проектов - это непосредственная польза для жителей. Мы смогли претворить в жизнь 211 проектов на сумму примерно в 18 млн долларов США.

Хочу здесь отметить, что помощь японского правительства реализуется не только посредством данного проекта, это всего лишь одна из разновидностей помощи Японии Азербайджану. Японское правительство официально продолжает оказывать помощь развитию Азербайджана на различных уровнях в рамках программы ODA (Official Development Assistance - ред.). Одной из формой помощи является, к примеру, проект льготных кредитов, которые выдаются при условии низкой процентной ставки. К примеру, это проекты ГРЭС, расположенной на севере Абшерона, водных и канализационных систем в малых городах республики. Кроме того, реализуется программа грантовой помощи, в рамках которой предоставляется оборудование для сельскохозяйственных нужд. Все это реализуется безвозмездно посредством грантов для развития и увеличения производительности сельского хозяйства в Азербайджане. Кроме того, существует и техническая помощь.

- Как протекает сотрудничество между нашими странами в области образования? Сколько азербайджанских студентов сегодня обучается в Японии?

- Министерство образования Японии ежегодно принимает иностранных студентов для получения образования в Японии. Как японское посольство в Баку, мы каждый год организуем экзамены для азербайджанских студентов, желающих обучаться в Японии для получения степени бакалавра или магистра, а также получать образование в высших технических школах. Наряду с этим существуют также программы по обучению японскому языку.

Министерство образования Японии принимает студентов со всех стран мира, в том числе из Азербайджана примерно по два-три человека. Приблизительно до сегодняшнего дня более 60 человек из Азербайджана приняли участие в этой программе.

Японское правительство взяло на себя расходы на проживание студентов.

Необходимо также отметить, что последнее время ряд азербайджанских вузов - Бакинский государственный университет, Азербайджанская дипломатическая академия, Азербайджанский Институт языков - наладили прямые связи с японскими университетами и реализуют программы по обмену студентами.

- Как развивается сотрудничество между Японией и Азербайджаном в туристической отрасли? Какое количество туристов посещает ежегодно Азербайджан и Японию? Предпринимаются ли какие-либо шаги в этом направлении?

- Насколько мне известно, Азербайджан прикладывает усилия для развития туристической сферы. К сожалению, я не смогу сообщить точную статистическую информацию, но в целом ежегодно Азербайджан посещают 2,5 тыс. японцев. Из Азербайджана же в Японию с туристическими целями ежегодно ездит примерно 500 человек.

По причине дальнего расстояния между Азербайджаном и Японией рядовые японцы мало что знают об Азербайджане. Однако, как я уже говорил, азербайджанское правительство прикладывает усилия, чтобы увеличился приток туристов из Японии, организуя различные мероприятия. Я слышал, что посольство Азербайджана в Японии также работает в этом направлении, проводя пропаганду среди японских жителей. В последнее время японские телеканалы командируют в Азербайджан своих работников, подготавливая различные передачи про красоту республики, которые повышают представление и знания японцев об Азербайджане. Я думаю, что было бы хорошо, если бы увеличился поток азербайджанцев в Японию и наоборот - японцев в Азербайджан, как в контексте туризма, так и в контексте деловых визитов.

- Как господин посол оценивает сотрудничество между нашими странами в сфере экологии и защиты окружающей среды?

- Если говорить об экологии, то хочу отметить, что несколько десятилетий назад, когда японская промышленность стала стремительно развиваться, в Японии на передний план выступила проблема загрязнения окружающей среды. Однако Япония постепенно смогла решить этот вопрос. Даже во время появления экологической проблемы некоторые реки сильно загрязнились, что повлияло на численность рыб в водоемах. Причиной загрязненности рек стали сливаемые в реки бытовые отходы, отходы фабрик и заводов. Были проведены ряд различных мероприятий для предотвращения слива отходов в реки, в результате чего данная проблема была практически полностью решена и численность рыб вновь восстановилась. Думаю, что подобный опыт Японии мог бы быть полезен и Азербайджану. Отмечу, что на данный момент Азербайджан также проводит ряд мероприятий в этом направлении. Насколько я знаю, в советское время работа промышленных объектов в городе Сумгайыт привела к загрязнению почвы, и сегодня азербайджанское правительство предпринимает усилия для очистки этих земель. Данные мероприятия касаются так же и земель Баку в районе нынешнего Белого города.

Также существует проблема, связанная с одним из символов Азербайджана - Каспийским морем в контексте загрязнения слива грязных вод. Азербайджан сейчас прикладывает усилия по устранению экологических проблем и по улучшению экологии. Считаю, что в этой сфере возможно сотрудничество между Азербайджаном и Японией.

- Как Япония относится к вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта? В контексте вопроса территориальной целостности хотелось бы узнать, как на данный момент протекает ситуация со спорными островами в рамках переговоров с сопредельными Японии государствами, в частности, с Россией, Китаем, Кореей? Какими Вы видите перспективы урегулирования?

- Для любой страны решение территориального спора является сложным процессом. Для этого нужны огромная энергия, терпение и время. Наряду с этим, тут главную роль играет фактор доверия. Думаю, что решение нагорно-карабахской проблемы играет важную роль для восстановления стабильности и мира на Кавказе.

Насколько известно, для решения этой проблемы различные страны предпринимают усилия в этом направлении. Если быть точнее, этим занимается Минская группа ОБСЕ, играющая роль посредника между конфликтующими сторонами. Япония поддерживает деятельность МГ ОБСЕ. Думаю, что важно решить данную проблему на основе норм международного права.

Говоря о территориальном вопросе между Японией и Россией, по причине существования вопроса так называемых "четырёх северных островов", после окончания Второй мировой войны, мирный договор между двумя странами до сих пор не заключен. Япония, основываясь на принципе установления взаимопонимания и стабильных отношений с Россией, упорно ведет переговоры, чтобы решить территориальный вопрос и заключить мирный договор с Россией.

Что касается Китая, между нами не существует вопроса по принадлежности территорий. Мир и стабильность в регионе должны быть установлены, основываясь на нормах международного права.