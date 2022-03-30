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Посол: Регионы РФ заинтересованы в налаживании сотрудничества с Азербайджаном

Посол: Регионы РФ заинтересованы в налаживании сотрудничества с Азербайджаном Большое число регионов России заинтересованы в налаживании сотрудничества с Азербайджаном.
Внешняя политика
30 марта 2022 г. 11:21
Посол: Регионы РФ заинтересованы в налаживании сотрудничества с Азербайджаном
Михаил Бочарников

Большое число регионов России заинтересованы в налаживании сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

По его словам, в апреле исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией: "Уже 30 лет отношения развиваются между самостоятельными государствами и выдержали экзамен временем. За прошедшие годы стороны укрепили сотрудничество в первую очередь в политической, торгово-экономической и межрегиональной сфере".

Посол отметил, что из-за пандемии между странами прервались контакты в сфере культуры, и сейчас стоит задача восстановить данные отношения, которые ранее были очень развиты.

Также дипломат отметил важность укрепления отношений в сфере образования и молодежного сотрудничества.

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Версия на английском языке Ambassador: Russian regions interested in cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mixail Boçarnikov: “Rusiyanın regionları Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdır”

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