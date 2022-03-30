Посол: Регионы РФ заинтересованы в налаживании сотрудничества с Азербайджаном

Большое число регионов России заинтересованы в налаживании сотрудничества с Азербайджаном.

Большое число регионов России заинтересованы в налаживании сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

По его словам, в апреле исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией: "Уже 30 лет отношения развиваются между самостоятельными государствами и выдержали экзамен временем. За прошедшие годы стороны укрепили сотрудничество в первую очередь в политической, торгово-экономической и межрегиональной сфере".

Посол отметил, что из-за пандемии между странами прервались контакты в сфере культуры, и сейчас стоит задача восстановить данные отношения, которые ранее были очень развиты.

Также дипломат отметил важность укрепления отношений в сфере образования и молодежного сотрудничества.