Посол: Развитие промышленной кооперации между Баку и Ташкентом очень важно

Приоритетным направлением в сотрудничестве между Баку и Ташкентом на данный момент является развитие промышленной кооперации.

Приоритетным направлением в сотрудничестве между Баку и Ташкентом на данный момент является развитие промышленной кооперации.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе мероприятия "Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества", организованный совместно Центром анализа международных отношений (ЦАМО) АР и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан.

"В ходе государственного визита Алиева в Узбекистан был подписан исторический документ - об установлении союзнических отношений",- сказал он.

Бахром Ашрафханов также отметил, что между двумя странами уже насчитывается 11 городов-побратимов, что является примером тесного сотрудничества.

"Азербайджан служит мостом для Узбекистана в Европу, а Узбекистан может служить мостом для Азербайджана в Азию",- подчеркнул посол Узбекистана.

Посол напомнил, что 2025-й будет годом экономической кооперации между двумя Азербайджаном и Узбекистаном.