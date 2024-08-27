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Посол: Развитие промышленной кооперации между Баку и Ташкентом очень важно

Посол: Развитие промышленной кооперации между Баку и Ташкентом очень важно Приоритетным направлением в сотрудничестве между Баку и Ташкентом на данный момент является развитие промышленной кооперации.
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 10:33
Посол: Развитие промышленной кооперации между Баку и Ташкентом очень важно

Приоритетным направлением в сотрудничестве между Баку и Ташкентом на данный момент является развитие промышленной кооперации.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе мероприятия "Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества", организованный совместно Центром анализа международных отношений (ЦАМО) АР и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан.

"В ходе государственного визита Алиева в Узбекистан был подписан исторический документ - об установлении союзнических отношений",- сказал он.

Бахром Ашрафханов также отметил, что между двумя странами уже насчитывается 11 городов-побратимов, что является примером тесного сотрудничества.

"Азербайджан служит мостом для Узбекистана в Европу, а Узбекистан может служить мостом для Азербайджана в Азию",- подчеркнул посол Узбекистана.

Посол напомнил, что 2025-й будет годом экономической кооперации между двумя Азербайджаном и Узбекистаном.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Bakı ilə Daşkənd arasında sənaye kooperasiyasının inkişafı çox vacibdir
Версия на английском языке Ambassador: Development of industrial cooperation between Baku and Tashkent is crucial

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