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Посол: Развитие отношений с Азербайджаном - один из приоритетов внешней политики Узбекистана

Посол: Развитие отношений с Азербайджаном - один из приоритетов внешней политики Узбекистана Развитие и укрепление отношений с Азербайджаном является одним из приоритетов внешней политики Узбекистана.
Внешняя политика
25 января 2024 г. 11:11
Посол: Развитие отношений с Азербайджаном - один из приоритетов внешней политики Узбекистана

Развитие и укрепление отношений с Азербайджаном является одним из приоритетов внешней политики Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов заявил в ходе мероприятия в Бакинском государственном университете (БГУ), посвященного Дням науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.

По словам дипломата, Узбекистан считает Азербайджан важным стратегическим партнером, что подтверждается достигнутыми результатами в политической, экономической, культурной и многих других сферах.

“Мне сегодня переполняет чувство радости от того, что по распоряжению президента Узбекистана уже в начале года мы проводим Дни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане. Без преувеличения хочу сказать, что данное решение является знаком большого уважения и любви, которые наш глава государства и в целом узбекский народ питают к братскому азербайджанскому народу. На встрече в ноябре прошлого года в Баку лидеры наших стран объявили 2024 год годом интенсивного развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений”, - заявил Бахром Ашрафханов.

Посол также отметил, что Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших решение о проведении 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде в 2025 году.

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Версия на английском языке Ambassador: Developing relations with Azerbaijan is priority for Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycanla əlaqələrin inkişafı Özbəkistanın prioritet istiqamətlərindən biridir”

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