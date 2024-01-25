Посол: Развитие отношений с Азербайджаном - один из приоритетов внешней политики Узбекистана

Развитие и укрепление отношений с Азербайджаном является одним из приоритетов внешней политики Узбекистана.

Развитие и укрепление отношений с Азербайджаном является одним из приоритетов внешней политики Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов заявил в ходе мероприятия в Бакинском государственном университете (БГУ), посвященного Дням науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.

По словам дипломата, Узбекистан считает Азербайджан важным стратегическим партнером, что подтверждается достигнутыми результатами в политической, экономической, культурной и многих других сферах.

“Мне сегодня переполняет чувство радости от того, что по распоряжению президента Узбекистана уже в начале года мы проводим Дни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане. Без преувеличения хочу сказать, что данное решение является знаком большого уважения и любви, которые наш глава государства и в целом узбекский народ питают к братскому азербайджанскому народу. На встрече в ноябре прошлого года в Баку лидеры наших стран объявили 2024 год годом интенсивного развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений”, - заявил Бахром Ашрафханов.

Посол также отметил, что Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших решение о проведении 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде в 2025 году.