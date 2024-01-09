Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике

Отношения с братскими-тюркскими странами в последние годы стремительно развиваются как на многосторонней, так и двусторонней основе. Азербайджано-казахстанские отношения не исключение, это доказывают высокий уровень политических контактов, экономических о

Отношения с братскими тюркскими странами в последние годы стремительно развиваются как на многосторонней, так и двусторонней основе. Азербайджано-казахстанские отношения не исключение, это доказывают высокий уровень политических контактов, экономических отношений и масштабные региональные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут, или как его еще называют Средний коридор, создание волоконно-оптической линии связи и др.

О достижениях в развитии двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном и планах на будущее в интервью Report рассказал посол Казахстана в нашей стране Алим Байель.

- Уважаемый господин посол, как бы Вы оценили результаты завершившегося года с точки зрения азербайджано-казахского сотрудничества?

- 2023 год был весьма успешным. В целом за последний период отношения между Казахстаном и Азербайджаном вышли на качественно новый уровень, достаточно отметить, что между нашими государствами нет нерешаемых вопросов. Разумеется, залогом такого конструктивного взаимодействия является сложившийся доверительный диалог между президентами Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым.

Двусторонний товарооборот за январь-октябрь прошлого года составил 465 млн. долларов, что на 22% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. В 2023 году уровень нашей взаимной торговли достиг рекордного значения. Но, конечно, это не предел.

Сегодня Казахстан и Азербайджан реализуют крупные проекты важные не только для самих стран, но и для всего региона. Прежде всего, речь идет о совместном развитии Среднего коридора или Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

С марта прошлого года мы начали экспорт казахстанской нефти через Азербайджан. Всего в прошлом году с порта Актау в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан было отгружено свыше 1 миллиона тонн черного золота. Уверен, что в 2024 году эти объемы значительно увеличатся.

В истекшем году государственные предприятия связи "Казахтелеком" и "AzerTelecom" создали совместное предприятие по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Данный проект позволит нашим странам стать важным звеном в обеспечении Интернет-трафика между Европой и Китаем, укрепить телекоммуникационную и информационную безопасность.

Помимо этого, в прошлом году мы начали активное обсуждение нового проекта по прокладке опять же по дну Каспия электрического кабеля. В перспективе это позволит Казахстану экспортировать электроэнергию в Европу через Азербайджан. 14 ноября 2023 года в Баку состоялась трехсторонняя встреча министров экономики и энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана, в ходе которой стороны обсудили потенциал этой инициативы.

Важно отметить и проведение первых в истории двусторонних военных учений между нашими странами. Военно-морские учения "Хазри-2023", состоявшиеся в октябре, стали важным событием в развивающемся военном и военно-техническом сотрудничестве Казахстана и Азербайджана.

Значительно растет поток туристов в обоих направлениях. Так, в 2023 году из Казахстана в Азербайджан прибыло почти 60 тыс. человек, что означает рост на 90%. Практически каждый второй турист, посещающий Азербайджан из Центральной Азии, – казах.

В прошлом году Азербайджан посетили президент Казахстана, председатель Мажилиса, премьер-министр, председатели Конституционного и Верховного судов, а также Комитета национальной безопасности, генеральный прокурор, советники президента, министры иностранных дел, обороны, транспорта, энергетики, культуры и информации, по чрезвычайным ситуациям. Одно это перечисление свидетельствует о высоком уровне нашего сотрудничества. Немногие страны демонстрируют такую интенсивность всестороннего диалога.

Кстати, продвижению двустороннего сотрудничества помогают и дружественные, неформальные связи между многими нашими государственными и общественными деятелями. Особо теплые отношения, например, сложились между главами наших внешнеполитических ведомств Муратом Нуртлеу и Джейхуном Байрамовым.

Значимым событием 2023 года стали Дни культуры Казахстана в Азербайджане, завершившиеся грандиозным гала-концертом мастеров искусства Казахстана. Мероприятия позволили еще ближе познакомить азербайджанцев с казахской культурой.

В новом году мы намерены работать также интенсивно. Уже в ближайшее время состоится государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, в рамках которого будет открыт Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули. В 2023 году было начато и успешно завершено его строительство.

- Вы упомянули Средний коридор. Президент Казахстана ранее заявил, что грузоперевозки по данному маршруту можно увеличить в 5 раз. Какие шаги предпринимаются Казахстаном в этом направлении? Как Вы оцениваете роль Азербайджана?

- Казахстан заинтересован в развитии этого коридора, также известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Уже есть впечатляющие результаты. Так, общий объем перевозок по маршруту ТМТМ за январь-ноябрь 2023 г. составил 2 523 тысяч тонн, что на 107% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

Казахстан продолжает развивать свою транспортную инфраструктуру, строит новые железные и автодороги, расширяет возможности портов Актау и Курык. Актуальными являются вопросы повышения эффективности ТМТМ, снижения бюрократии, устранения "узких мест", введения сквозных тарифов, внедрения новых IT-решений.

Азербайджан также реализует проекты по развитию своих транспортных возможностей. Расширяются возможности порта Алят, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, строится новый маршрут через территорию Ирана, ведутся переговоры с Арменией по разблокировке коммуникаций в регионе. Это – положительные шаги, которые повысят значимость наших стран в глобальной логистике, создадут дополнительные доходы.

Именно для этого в прошлом году на площадке Международного финансового центра "Астана" было зарегистрировано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal между железными дорогами Азербайджана, Казахстана и Грузии.

Главное – действовать оперативно и максимально использовать все возможности. Мир не стоит на месте, завтра ситуация может поменяться, а окно возможностей захлопнуться. Именно поэтому президент Казахстана ставит такие масштабные цели.

- Недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью, которое в какой-то степени можно назвать программным. В том числе сказал, что не намерен баллотироваться на следующий президентский срок.

- Действительно, президент Казахстана дал довольно откровенное интервью, в котором, в том числе, пролил свет на некоторые страницы нашей недавней истории.

Прежде всего, глава государства отметил достижения Казахстана. Проводится работа по диверсификации и демонополизации экономики, модернизации инфраструктуры, поддержке бизнеса и привлечению инвестиций. Повышены зарплаты медработников, педагогов. Принят закон, регулирующий отчисления детям из Национального фонда.

В интервью президент опроверг предположения о планах по своему выдвижению на следующих выборах. Таким образом, К. Токаев видит свою миссию в институционализации политической системы Казахстана, обеспечении экономического развития и передаче руководства страной следующей генерации лидеров. На них он возлагает большие надежды.

Касым-Жомарт Токаев откровенно поделился мнением по поводу событий января 2022 года. Президент подчеркнул, что лица, не желавшие терять свои привилегии, эгоистично противившиеся преобразованиям, воспользовались протестом и подтолкнули страну к грани пропасти.

Глава государства отметил, что проблемы нужно решать цивилизованно, в конструктивном ключе – не криками и провокациями, а в рамках диалога и, прежде всего, в стенах парламента.

В интервью также отмечено, что в 2024 году Казахстан будет председательствовать в ряде международных организаций, включая ШОС, ОДКБ, СВМДА, ОТГ и др. Будучи одним из локомотивов тюркской интеграции, наша страна продолжит работу, направленную на развитие и усиление Организации тюркских государств. Президент Токаев придает большое значение проведению в этом году в Казахстане Всемирных игр кочевников.

- Что бы Вы пожелали азербайджанскому народу в 2024 году? Каковы перспективы нашего сотрудничества?

- Желаю нашим азербайджанским братьям всего самого наилучшего, счастья, благополучия, а самое главное – мира. В прошлом году Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и, я думаю, настроен только на конструктив. В феврале Азербайджан ждут президентские выборы. Желаю, чтобы они стали основой для дальнейшего поступательного развития.

Без лишней скромности хочу отметить, что Казахстан и Азербайджан являются лидерами в регионе. Казахстан – это крупнейшая экономика в Центральной Азии, а Азербайджан – на Южном Кавказе. Вместе мы занимаем стратегическое положение в сердце Евразии, на противоположных берегах Каспийского моря. У руля в обеих странах стоят умудренные опытом, дальновидные лидеры. Кстати, не побоюсь заметить, не во всех государствах во главе стоят интеллектуалы. Казахстану и Азербайджану в этом смысле повезло. Отличительными чертами обеих стран являются проактивность, ответственное отношение к себе и к партнерам, надежность, нацеленность на развитие и диалог. Используя формулировку Касым-Жомарта Токаева, как прогрессивные нации мы уверенно смотрим вперед. Думаю, что именно наш стратегический тандем в значительной мере способен преобразовывать весь регион.