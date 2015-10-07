​Посол: Рано или поздно Азербайджан и Украина восстановят свою территориальную целостность

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась ярмарка украинской культуры.

Как сообщает Report, в ходе мероприятия гости смогли ознакомиться с украинскими национальными песнями, танцами, кухней этой страны.

Как заявил на открытии вечера посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, подобная украинская культурная, фольклорная ярмарка способствует духу сплочения:

"На фоне сегодняшней ситуации в Украине, сложной и противоречивой, тяжелой для нас и связанной с агрессией России в отношении Украины, украинский дух, украинская песня, украинское сообщество людей, сильно так же, как и было до того.

Мы считаем, что именно объединение вокруг украинской идеи, украинской независимости, украинской культуры и традиций даст возможность нам стать сильнее".

Посол напомнил, что братский Азербайджан по-прежнему переживает такую же проблему, с которой столкнулась и Украина – аннексию части территории и выразил уверенность, что обе страны восстановят свою территориальную целостность: "Я думаю, что народ никогда с этим не смирится, и рано или поздно правда восторжествует, и в Азербайджане и в Украине".

На мероприятии приняли участие представители проживающей в Азербайджане украинской диаспоры, депутаты Милли Меджлиса, представители общественности и СМИ.