Посол Ральф Хорлеман встретился с председателем парламентской группы дружбы с Германией

Посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеман встретился с председателем парламентской группы дружбы Азербайджан - Германия Нурланом Гасановым.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".

Хорлеман поздравил Гасанова с переизбранием на должность председателя.

"Мы ценим вашу дружбу и преданность делу углубления отношений с Германией. С нетерпением ждем возможности работать с вами в ближайшие годы. Всех благ и больших успехов", - говорится в сообщении.