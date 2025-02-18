Посол Рахман Мустафаев встретился с азербайджанскими курсантами, обучающимися в Москве

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев встретился с азербайджанскими курсантами, обучающимися в Московском университете МВД России.

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев встретился с азербайджанскими курсантами, обучающимися в Московском университете МВД России.

Как сообщает Report , об этом дипломат написал в соцсети Х.

"Сегодня в нашем посольстве принял группу азербайджанских курсантов, обучающихся в Московском университете МВД Российской Федерации", – отметил глава дипмиссии.

По его словам, на встрече курсантам была предоставлена информация о "текущем состоянии азербайджано-российских отношений, внешней политике Азербайджана".

"Встреча завершилась прекрасным исполнением "Патетической сонаты" Бетховена курсантом 1-го курса Али Мамедовым", – заключил посол.