Посол Рахман Мустафаев: Наша повестка дня - мир с Арменией, сотрудничество в регионе

Наша повестка дня - мир с Арменией, сотрудничество в регионе.

Наша повестка дня - мир с Арменией, сотрудничество в регионе.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев заявил, принимая группу журналистов ведущих нидерландских газет - De Volkskrant (Народная газета), NRC Handelsblad и Holland Times, а также общеевропейского издания Diplomatic Magazine.

В ходе беседы посол проинформировал журналистов о причинах и результатах локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября, о гуманитарных усилиях Азербайджана в регионе и планах по реинтеграции армянского населения, о перспективах переговорного процесса и подписания мирного договора с Арменией. Азербайджанский дипломат подробно ответил на вопросы журналистов о возможности регионального сотрудничества в трехстороннем формате между Азербайджаном, Арменией и Грузией.

Касаясь утверждений о т.н. "этнических чистках", посол указал на беспочвенность каких-либо обвинений в адрес азербайджанской стороны. При этом он отметил, что подлинные этнические чистки, которые имели место в 1987-1991 гг. в Армении и в 1991-1993 гг. в Карабахе и 7 районах вокруг него в отношении азербайджанского населения, остались незамеченными европейскими политиками и общественным мнением. В этом контексте посол проинформировал о планах правительства нашей страны по возвращению изгнанного из Армении азербайджанского населения в места своего проживания, подчеркнув обоснованность данного подхода с точки зрения международного права.

Посол Р. Мустафаев подробно ответил на вопросы о роли международного сообщества в установлении мира на Южном Кавказе. Он призвал правительство Нидерландов отойти от поддержки деструктивных подходов Еревана и поддержать усилия Баку по установлению атмосферы мира и сотрудничества в регионе и подписанию мирного соглашения. При этом азербайджанский дипломат с сожалением отметил, что парламент и правительство Нидерландов, страны считающейся центром международного права и справедливости, до сих пор не признали, что именно благодаря решительным силовым действиям Баку и его активной дипломатии произошло восстановление норм международного права и справедливости на территории Азербайджана.

В ходе встречи журналистам был показан документальный фильм о ликвидации позиций незаконных армянских вооруженных формирований и конфискованном у них оружии.

Следует отметить, что De Volkskrant и NRC Handelsblad являются, соответственно, третьим и четвертым по тиражу печатными изданиями Нидерландов.