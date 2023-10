Посол Рахман Мустафаев: Мы должны были действовать

Наш подход к армянам был и остается гуманным и гуманитарным, созданы все условия для мирной реинтеграции.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев заявил в интервью нидерландской газете NRC Handelsblad, являющейся четвертой по популярности газетой страны.

В статье, основанной на интервью с послом Рахманом Мустафаевым и озаглавленной "Мы должны были действовать", содержится информация о причинах проведенных в Карабахском регионе Азербайджана антитеррористических мероприятий, приводятся конкретные факты незаконного военного присутствия Армении в Карабахе, опровергаются утверждения о т.н. этнических чистках.



"Посол верит в прочный мир с Арменией, позитивно оценивает посредничество президента Европейского Совета Шарля Мишеля, считая его беспристрастным, уверен, что США и Россия могут внести важный вклад в мирный процесс, но при этом сожалеет, что Нидерланды не хотят играть активной роли в этом процессе", - отмечается в статье.



"Регион Южного Кавказа давно созрел для мира и процветания. Три страны региона - Азербайджан, Армения и Грузия - могли бы эффективно сотрудничать в сферах торговли, инвестиций и транспорта, обеспечивая связь Востока с Западом",- подчеркивает газета, ссылаясь на посла Азербайджана.