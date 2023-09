Посол Рахман Мустафаев: Армении нужна новая стратегия, но ее нет

Двухвековая стратегия Армении по паразитированию на геополитической поддержке России, западной дипломатии и финансовой помощи не работает. Необходима новая стратегия, но ее нет.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев написал в соцсети "X".

"Армения возмущена, и понятно почему: двухвековая долгосрочная стратегия настраивания России против Турции и Азербайджана, территориальной экспансии за счет Азербайджана, паразитирования на геополитической поддержке СССР/России, западной дипломатии и финансовой помощи не работает. Нужна новая стратегия, но ее нет", - говорится в публикации.