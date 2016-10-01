Посол: Азербайджан оказывает большую услугу человечеству посредством проведения гуманитарного форума

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ V Международный Бакинский гуманитарный форум важен для обсуждения таких вопросов как ненасильственность, гуманизм, мультикультурализм, что очень важно в сегодняшнем мире.

Об этом Report сказал посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

По его словам, этот форум стал площадкой, на которой мировые лидеры, специалисты в этих областях могут обсудить соответствующие вопросы: "Проведением такого мероприятия, Азербайджан оказывает большую услугу человечеству".

Говоря об азербайджано-индийских отношениях, С.Рана сказал, что эти отношения тесные и продолжают расти каждый день: "Мы ожидаем больше взаимных визитов. В июле наш замминистра по иностранным делам посетила Азербайджан. В конце октября же мы ожидаем, что госминистр торговли и промышленности Нирмала Ситараман посетит Баку для следующего заседания межправительственной комиссии".