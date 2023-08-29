О нас

Посол призвал жителей Карабаха армянского происхождения принять отправленную из Баку гумпомощь

Посол призвал жителей Карабаха армянского происхождения принять отправленную из Баку гумпомощь Самоблокада армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, была снята.
Внешняя политика
29 августа 2023 г. 12:02
Посол призвал жителей Карабаха армянского происхождения принять отправленную из Баку гумпомощь

Самоблокада армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, была снята.

Как сообщает Report, об этом в соцсети "Х" написал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев, касаясь отправки гуманитарной помощи Азербайджанским обществом Красного Полумесяца жителям Карабаха армянского происхождения.

Дипломат выразил надежду на то, что здравый смысл возобладает.

"Местные жители будут обеспечены всем необходимым с учетом суверенитета, территориальной целостности и законов Азербайджана", - написал посол.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило из Баку гуманитарную помощь для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ambassador calls on Karabakh Armenians to accept humanitarian aid sent from Baku
Версия на азербайджанском языке Səfir Qarabağ ermənilərini Bakıdan göndərilən humanitar yardımı qəbul etməyə çağırıb

Другие новости из категории

Американский эксперт: Франция пытается прикрыть позорные неудачи в Африке, разыгрывая шоу в Карабахе
Американский эксперт: Франция пытается прикрыть позорные неудачи в Африке, разыгрывая шоу в Карабахе
29 августа 2023 г. 12:02
МИД: Армянская сторона распространяет ложные заявления о ситуации в регионе
МИД: Армянская сторона распространяет ложные заявления о ситуации в регионе
29 августа 2023 г. 00:41
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
Совбез РФ: Предложение о развертывании миссии ОДКБ на азербайджано-армянской границе остается в силе
Совбез РФ: Предложение о развертывании миссии ОДКБ на азербайджано-армянской границе остается в силе
28 августа 2023 г. 18:34
Официальный Баку предупредил президента Франции: Вмешательства извне будут решительно пресекаться
Официальный Баку предупредил президента Франции: Вмешательства извне будут решительно пресекаться
28 августа 2023 г. 17:31
В МИД Азербайджана ответили Макрону
В МИД Азербайджана ответили Макрону
28 августа 2023 г. 17:20
Община Западного Азербайджана осудила заявление Дуньи Миятович
Община Западного Азербайджана осудила заявление Дуньи Миятович
28 августа 2023 г. 17:07
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
28 августа 2023 г. 14:42
Турецкий министр: Мы увеличим сотрудничество в энергетической сфере на Кавказе
Турецкий министр: Мы увеличим сотрудничество в энергетической сфере на Кавказе
28 августа 2023 г. 14:01
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
28 августа 2023 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi