Посол призвал жителей Карабаха армянского происхождения принять отправленную из Баку гумпомощь

Самоблокада армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, была снята.

Самоблокада армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, была снята.

Как сообщает Report, об этом в соцсети "Х" написал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев, касаясь отправки гуманитарной помощи Азербайджанским обществом Красного Полумесяца жителям Карабаха армянского происхождения.

Дипломат выразил надежду на то, что здравый смысл возобладает.

"Местные жители будут обеспечены всем необходимым с учетом суверенитета, территориальной целостности и законов Азербайджана", - написал посол.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило из Баку гуманитарную помощь для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахе.