Посол: Привлечение инвестиций азербайджанских бизнесменов к восстановлению Украины похвально

"Привлечение инвестиций азербайджанских бизнесменов к восстановлению Украины похвально".

"Привлечение инвестиций азербайджанских бизнесменов к восстановлению Украины похвально".

Как передает Report , об этом заявил посол Украины в Азербайджана Владислав Каневский на встрече с председателем Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикметом Джавадом.

По словам Х.Джавада, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с проектами, которые реализует ОДАУ в направлении защиты интересов Украины и оказания ей гуманитарной помощи.

"Я подробно проинформировал посла о финансовой помощи, оказываемой диаспорой пострадавшему от войны населению Украины, а также армии этой страны. Посол вручил мне благодарственное письмо за нашу поддержку в эти трудные для Украины дни. Мы рады победам украинской армии, верим, что вскоре земли будут освобождены", - добавил Хикмет Джавад.