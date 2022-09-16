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Посол: Привлечение инвестиций азербайджанских бизнесменов к восстановлению Украины похвально

Посол: Привлечение инвестиций азербайджанских бизнесменов к восстановлению Украины похвально "Привлечение инвестиций азербайджанских бизнесменов к восстановлению Украины похвально".
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 20:57
Посол: Привлечение инвестиций азербайджанских бизнесменов к восстановлению Украины похвально

"Привлечение инвестиций азербайджанских бизнесменов к восстановлению Украины похвально".

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджана Владислав Каневский на встрече с председателем Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикметом Джавадом.

По словам Х.Джавада, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с проектами, которые реализует ОДАУ в направлении защиты интересов Украины и оказания ей гуманитарной помощи.

"Я подробно проинформировал посла о финансовой помощи, оказываемой диаспорой пострадавшему от войны населению Украины, а также армии этой страны. Посол вручил мне благодарственное письмо за нашу поддержку в эти трудные для Украины дни. Мы рады победам украинской армии, верим, что вскоре земли будут освобождены", - добавил Хикмет Джавад.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Ukraynanın bərpasına azərbaycanlı iş adamlarının sərmayələrinin cəlb edilməsi təqdirəliqaydir"

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