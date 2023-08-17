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Посол приветствовал позицию Албании в отношении Азербайджана на заседании Совбезе ООН

Посол приветствовал позицию Албании в отношении Азербайджана на заседании Совбезе ООН Посол Азербайджана в Тиране Анар Гусейнов приветствовал позицию Албании на экстренном заседании для обсуждения "гуманитарного кризиса", возникшего после якобы "закрытия" дороги Лачын-Ханкенди, соединяющей Карабахский регион Азербайджана с Арменией.
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 05:45
Посол приветствовал позицию Албании в отношении Азербайджана на заседании Совбезе ООН

Посол Азербайджана в Тиране Анар Гусейнов приветствовал позицию Албании на экстренном заседании для обсуждения "гуманитарного кризиса", возникшего после якобы "закрытия" дороги Лачын-Ханкенди, соединяющей Карабахский регион Азербайджана с Арменией.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Мы высоко ценим объективную и последовательную позицию Албании в отношении событий в нашем регионе. Она служит только миру, стабильности и всестороннему региональному сотрудничеству", - подчеркнул посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir Albaniyanın BMT TŞ-nin iclasındakı Azərbaycanla bağlı mövqeyini alqışlayıb

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