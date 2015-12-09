Посол: Приобретение 20% акций в проекте TAP компанией Snam может иметь только положительный эффект

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Приобретение 20% акций в проекте TAP со стороны итальянской нефтегазовой компании Snam может иметь только положительный эффект.

Как сообщает Report со ссылкой на ANSA, об этом заявил посол Азербайджана в Италии Вагиф Садыгов.

По мнению дипломата, приобретя акции в проекте TAP, Италия становится активным участником проекта, который будет завершен к 2020 году.

В.Садыгов назвал Италию самым крупным торговым партнером Азербайджана, сообщив, что в прошлом году, товарооборот между странами составил 7 млрд. евро, а уровень прямых инвестиций достиг 490 млн. евро.