Посол: Принятие Конституции Узбекистана останется в истории страны как знаменательная дата

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю Дня Конституции Узбекистана.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев сказал, что принятие Конституции останется в истории страны как знаменательная дата, заложившая фундамент построения независимого демократического государства.

По его словам, на сегодняшний день все успехи, достигнутые узбекским народом в годы независимости, их продолжение свидетельствуют о жизнеутверждающей силе Конституции.

Касаясь прошедших в стране выборов президента, Ш.Файзиев сказал, что эти выборы ознаменовались победой Шавката Мирзиёева. По словам посла, успешно проведенные выборы стали доказательством состоятельности избирательной системы: "Узбекский народ успешно преодолел это чрезвычайно важное и ответственное испытание, продемонстрировав, что он предан выдвинутым первым президентом идеям".

В своем выступлении посол выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что он в числе первых поздравил нового президента Узбекистана с победой.