Посол: Президент Венесуэлы посетит Азербайджан

Делегация, возглавляемая президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, посетит Азербайджан в октябре.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Берротеран.

Посол отметил, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров также приглашен на заседание Совета министров иностранных дел стран Движения неприсоединения, которое пройдет в Венесуэле в июле.

"Данное мероприятие посвящено вопросам подготовки к XVIII саммиту Движения неприсоединения, который состоится в Баку в октябре". - заявил посол. .