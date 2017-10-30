Посол: Президент Франции выразил намерение еще более развивать сотрудничество с Азербайджаном

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Париж. 30 октября. REPORT.AZ/ "Во время моей встречи с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, он выразил намерение еще более развивать выстроенные на высоком уровне сотрудничество между Азербайджаном и Францией".

Как передает французское бюро Report, об этом сообщил посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Посол отметил, что Азербайджан надежный партнер Франции в регионе. До сегодняшнего дня между Азербайджаном и Францией на высоком уровне выстроены политические и экономические отношения.

"С начала моей деятельности во Франции я провел ряд встреч в Сенате, Национальной ассамблеи, министерстве иностранных дел этой страны. В ближайшее время министр иностранных дел Азербайджана планирует посетить Франции,"- заявил посол.

Вюсаля Исметгызы