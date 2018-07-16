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    Посол: Превосходные политические отношения Азербайджана и Саудовской Аравии способствуют развитию инвестиционного сотрудничества

    Ожидается рост числа саудовских туристов в Азербайджан© vestikavkaza.ru

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ "В 2017 году Азербайджан посетили 35 тысяч граждан Саудовской Аравии, что является самым высоким показателем среди стран Персидского залива".

    Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев.

    Дипломат приветствовал поддержку Королевством азербайджанской позиции в нагорно-карабахском конфликте, добавив, что стороны разделяют общее мнение в ряде региональных и международных вопросах, поддерживая друг друга на различных международных площадках.

    По его словам, саудовские инвесторы могут сыграть важную роль в проекте возрождения Великого Шелкового Пути, связывающего Европу и Азию.

    "Превосходные политические отношения с Саудовской Аравией способствуют развитию экономического, торгового, инвестиционного и туристического сотрудничества", - подчеркнул Ш.Абдуллаев.

    Посол указал, что упрощенная процедура получения визы способствует поездкам граждан Саудовской Аравии в Азербайджан, и в этом году ожидается увеличение числа саудовских туристов, так как зафиксирована тенденция роста. Он добавил, что связи между двумя странами улучшились после открытия рейсов между азербайджанскими городами и Эр-Риядом, Джеддой, Даммамом и Гассимом.

    Он пригласил саудовских бизнесменов активнее инвестировать в азербайджанскую экономику, в частности, в промышленные зоны.

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