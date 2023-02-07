Посол: Председателю Движения неприсоединения стать постоянным членом СБ ООН - очень хорошее предложение

Вопрос о том, чтобы в рамках реформ, которые будут проведены в ООН, государство, председательствующее в Движении неприсоединения, в порядке ротации стало постоянным членом Совета Безопасности ООН, является очень интересным и хорошим предложением.

Вопрос о том, чтобы в рамках реформ, которые будут проведены в ООН, государство, председательствующее в Движении неприсоединения, в порядке ротации стало постоянным членом Совета Безопасности ООН, является очень интересным и хорошим предложением.

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Конго в нашей стране Давид Мадуки после вручения верительных грамота президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, посол сказал, что наша страна проводит активную работу в качестве председателя Движения неприсоединения, Конго с удовольствием поддержало председательство Азербайджана в этой организации. Давид Мадука отметил, что он будет часто посещать нашу страну в качестве аккредитованного посла-нерезидента в Азербайджане и приложит усилия для развития двусторонних связей, в том числе торгово-экономических отношений.

Посол подчеркнул, что вопрос о том, чтобы в рамках реформ, которые будут проведены в ООН, государство, председательствующее в Движении неприсоединения, в порядке ротации стало постоянным членом Совета Безопасности ООН, является очень интересным и хорошим предложением.