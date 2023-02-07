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Посол: Председателю Движения неприсоединения стать постоянным членом СБ ООН - очень хорошее предложение

Посол: Председателю Движения неприсоединения стать постоянным членом СБ ООН - очень хорошее предложение Вопрос о том, чтобы в рамках реформ, которые будут проведены в ООН, государство, председательствующее в Движении неприсоединения, в порядке ротации стало постоянным членом Совета Безопасности ООН, является очень интересным и хорошим предложением.
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 15:04
Посол: Председателю Движения неприсоединения стать постоянным членом СБ ООН - очень хорошее предложение

Вопрос о том, чтобы в рамках реформ, которые будут проведены в ООН, государство, председательствующее в Движении неприсоединения, в порядке ротации стало постоянным членом Совета Безопасности ООН, является очень интересным и хорошим предложением.

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Конго в нашей стране Давид Мадуки после вручения верительных грамота президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, посол сказал, что наша страна проводит активную работу в качестве председателя Движения неприсоединения, Конго с удовольствием поддержало председательство Азербайджана в этой организации. Давид Мадука отметил, что он будет часто посещать нашу страну в качестве аккредитованного посла-нерезидента в Азербайджане и приложит усилия для развития двусторонних связей, в том числе торгово-экономических отношений.

Посол подчеркнул, что вопрос о том, чтобы в рамках реформ, которые будут проведены в ООН, государство, председательствующее в Движении неприсоединения, в порядке ротации стало постоянным членом Совета Безопасности ООН, является очень интересным и хорошим предложением.

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Версия на английском языке Ambassador: Issue of a state chairing Non-Aligned Movement becoming a permanent member of UN Security Council is good proposal
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Qoşulmama Hərəkatı sədrinin BMT TŞ-nin daimi üzvü olması məsələsi yaxşı təklifdir"

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