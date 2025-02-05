Посол: Предпринимаются серьезные усилия для расширения двусторонних отношений в различных секторах

Фундаментальной основой двусторонних связей между Пакистаном и Азербайджаном является любовь и уважение между двумя народами.

Фундаментальной основой двусторонних связей между Пакистаном и Азербайджаном является любовь и уважение между двумя народами.

Об этом в интервью Report заявил чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин.

По его словам, на сегодняшний день торговля между двумя странами не находится на желаемом уровне и далека от имеющегося потенциала: "Однако под руководством лидеров наших стран предпринимаются серьезные усилия для расширения отношений в различных секторах. Внимание уделяется диверсификации двусторонней торговли и увеличению ее объемов. С некоторых пор действуют соглашения о преференциальной торговле (PTA) и о транзитной торговле (TTA). Две страны также обсуждают сотрудничество в энергетическом секторе и развитии инфраструктуры".

Мохиуддин добавил, что на прошлой неделе прошло 8-е совместное министерское заседание (IGC) и четвертые по счету двусторонние политические консультации (BPC) в Исламабаде: "Стороны обсудили меры по дальнейшему согласованию наших позиций по внешнеполитическим вопросам, представляющим взаимный интерес. В числе вопросов также были пути дальнейшего сотрудничества в области торговли и инвестиций, энергетики, связи, обороны, здравоохранения, туризме и других областях".

По его мнению, существует большая потребность в сотрудничестве между бизнес-структурами двух стран, поскольку правительство может только создавать условия для облегчения отношений, но не может напрямую участвовать в бизнесе.

"Поэтому я стараюсь поощрять более тесное взаимодействие между бизнесом. Например, встреча между представителями фондовых бирж двух стран. Фундаментальной основой наших двусторонних связей является любовь и уважение между двумя народами. Азербайджан превращается в одно из ведущих направлений для пакистанских туристов. В прошлом году Азербайджан посетили более восьмидесяти тысяч человек. Все больше наших студентов учатся в вузах в Баку. Такие взаимодействия служат мостом для развития большего взаимопонимания и дальнейшего укрепления любви и привязанности между народами братских стран. Я уверен, что 2025 год принесет отличные новости во всех аспектах наших двусторонних отношений", - сказал посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.