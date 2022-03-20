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Посол: Праздник Новруз в этом году имеет особое значение для Азербайджана и США

Посол: Праздник Новруз в этом году имеет особое значение для Азербайджана и США "Сегодня азербайджанцы всего мира празднуют Новруз. Это прекрасная возможность для семьи и друзей собраться вместе, чтобы разделить вкусную еду, вместе насладиться музыкой, поразмышлять о проблемах прошлого и построить планы на будущее. Новруз – это празд
Внешняя политика
20 марта 2022 г. 22:08
Посол: Праздник Новруз в этом году имеет особое значение для Азербайджана и США

"Сегодня азербайджанцы всего мира празднуют Новруз. Это прекрасная возможность для семьи и друзей собраться вместе, чтобы разделить вкусную еду, вместе насладиться музыкой, поразмышлять о проблемах прошлого и построить планы на будущее. Новруз – это праздник надежды и оптимизма".

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном послании посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

"Праздник Новруз в этом году имеет особое значение для Азербайджана и США, так как отмечается 30-летие дипломатических отношений между странами. От имени посольства США и американского народа я рад передать наилучшие пожелания всем, кто празднует Новруз", - сказал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Bu il Novruz bayramının Azərbaycan və ABŞ üçün xüsusi əhəmiyyəti var”

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