Посол: Праздник Новруз в этом году имеет особое значение для Азербайджана и США

"Сегодня азербайджанцы всего мира празднуют Новруз. Это прекрасная возможность для семьи и друзей собраться вместе, чтобы разделить вкусную еду, вместе насладиться музыкой, поразмышлять о проблемах прошлого и построить планы на будущее. Новруз – это празд

"Сегодня азербайджанцы всего мира празднуют Новруз. Это прекрасная возможность для семьи и друзей собраться вместе, чтобы разделить вкусную еду, вместе насладиться музыкой, поразмышлять о проблемах прошлого и построить планы на будущее. Новруз – это праздник надежды и оптимизма".

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном послании посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

"Праздник Новруз в этом году имеет особое значение для Азербайджана и США, так как отмечается 30-летие дипломатических отношений между странами. От имени посольства США и американского народа я рад передать наилучшие пожелания всем, кто празднует Новруз", - сказал дипломат.