Посол: Правительство Великобритании гордится тесным сотрудничеством с Азербайджаном в области безопасности

"Правительство Великобритании гордится тесным сотрудничеством с Азербайджаном в области безопасности и обороны и на протяжении многих лет поддерживает реформы в этой сфере".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на открытии курсов, которые правительство Великобритании организовало для азербайджанских военнослужащих.

"Я думаю, что этот курс по оборонному управлению очень важен. Великобритания является постоянным членом НАТО и Совета Безопасности ООН, и у нас есть глобальные интересы", -заявил посол, отметив, что Азербайджан расположен в сложном регионе.

По его словам, важнейший вопрос обороны Азербайджана связан с неурегулированным нагорно-карабахским конфликтом.

"Мы наблюдаем рост транснациональных и трансграничных угроз. Незаконный оборот наркотиков, киберугрозы, нелегальная миграция, терроризм и другие. Вполне вероятно, что в будущем изменение климата также будет включено в одну из наших проблем безопасности", - отметил посол.

Отметим, в Баку стартовал недельный курс, проводимый подполковником Дареном Хьюзом из Британской академии обороны и профессором Университета Крэнфилда Лорой Клеер для азербайджанских военнослужащих. Участники курса расширят свои профессиональные знания и аналитические навыки в управлении системами обороны и безопасности.