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Посол: Правительство Великобритании гордится тесным сотрудничеством с Азербайджаном в области безопасности

Посол: Правительство Великобритании поддерживает реформы

"Правительство Великобритании гордится тесным сотрудничеством с Азербайджаном в области безопасности и обороны и на протяжении многих лет поддерживает реформы в  этой сфере".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на открытии курсов, которые  правительство Великобритании организовало для азербайджанских военнослужащих.

"Я думаю, что этот курс по оборонному управлению очень важен. Великобритания является постоянным членом НАТО и Совета Безопасности ООН, и у нас есть глобальные интересы", -заявил посол, отметив, что Азербайджан расположен в сложном регионе. 

По его словам, важнейший вопрос обороны Азербайджана связан с  неурегулированным нагорно-карабахским конфликтом. 

"Мы наблюдаем рост транснациональных и трансграничных угроз. Незаконный оборот наркотиков, киберугрозы, нелегальная миграция, терроризм и  другие. Вполне вероятно, что в будущем изменение климата также будет включено в одну из наших проблем безопасности", -  отметил посол.

Отметим, в Баку стартовал недельный курс, проводимый  подполковником Дареном Хьюзом из Британской академии обороны и профессором Университета Крэнфилда Лорой Клеер для азербайджанских военнослужащих. Участники курса расширят свои профессиональные знания и аналитические навыки в управлении системами обороны и безопасности.

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