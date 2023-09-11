О нас

Агалар Атамогланов: Потенциал Среднего коридора растет с каждым днем

Агалар Атамогланов: Потенциал Среднего коридора растет с каждым днем Потенциал Среднего коридора растет с каждым днем.
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 11:33
Агалар Атамогланов: Потенциал Среднего коридора растет с каждым днем

Потенциал Среднего коридора растет с каждым днем, а открытие Зангезурского коридора станет важным элементом для его дальнейшего развития и расширения.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, выступая на круглом столе на тему "Азербайджан-Казахстан: региональное сотрудничество".

По его словам, проект Среднего коридора привлекает внимание не только стран региона, но и иностранных инвесторов.

Посол отметил, что важную роль в двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству: "В этом месяце намечается очередное заседание комиссии".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Aghalar Atamoghlanov: Potential of Middle Corridor growing every day
Версия на азербайджанском языке Ağalar Atamoğlanov: “Orta Dəhlizin potensialı günü-gündən artır”

Другие новости из категории

Расим Мусабеков: Средний коридор важен для Азербайджана и Казахстана
Расим Мусабеков: Средний коридор важен для Азербайджана и Казахстана
11 сентября 2023 г. 12:01
Айдос Сарым: Сотрудничество Казахстана и Азербайджана вышло на уровень стратегического партнерства
Айдос Сарым: Сотрудничество Казахстана и Азербайджана вышло на уровень стратегического партнерства
11 сентября 2023 г. 11:46
Президент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
11 сентября 2023 г. 11:45
Посол Казахстана: Азербайджан и Казахстан выходят на новый уровень сотрудничества
Посол Казахстана: Азербайджан и Казахстан выходят на новый уровень сотрудничества
11 сентября 2023 г. 11:31
Омбудсмен призвала мировое сообщество оказать давление на Армению в связи с продолжающимся минным террором
Омбудсмен призвала мировое сообщество оказать давление на Армению в связи с продолжающимся минным террором
11 сентября 2023 г. 11:15
Оверчук: Продолжаются переговоры РФ, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных связей
Оверчук: Продолжаются переговоры РФ, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных связей
11 сентября 2023 г. 11:13
В Баку проходит круглый стол на тему регионального сотрудничества с Казахстаном 
ФотоВ Баку проходит круглый стол на тему регионального сотрудничества с Казахстаном 
11 сентября 2023 г. 11:08
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Российский груз для армян в Карабахе третий день ожидает в Барде
ФотоРоссийский груз для армян в Карабахе третий день ожидает в Барде
11 сентября 2023 г. 10:17
МИД Азербайджана: Ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении
МИД Азербайджана: Ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении
10 сентября 2023 г. 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi