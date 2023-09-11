Агалар Атамогланов: Потенциал Среднего коридора растет с каждым днем

Потенциал Среднего коридора растет с каждым днем.

Потенциал Среднего коридора растет с каждым днем, а открытие Зангезурского коридора станет важным элементом для его дальнейшего развития и расширения.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, выступая на круглом столе на тему "Азербайджан-Казахстан: региональное сотрудничество".

По его словам, проект Среднего коридора привлекает внимание не только стран региона, но и иностранных инвесторов.

Посол отметил, что важную роль в двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству: "В этом месяце намечается очередное заседание комиссии".